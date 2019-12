Isernhagen F.B./N.B

Einbrecher sind an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. nahe der Autobahn in ein Wohnhaus eingestiegen. Dazu schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein, entwendet wurde ein WLAN-Router. Die Tat ereignete sich bereits zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, wurde aber erst mit Verspätung angezeigt. An der Ermlandstraße in N.B. blieb es am Dienstag zwischen 15 und 18.20 Uhr beim Einbruchsversuch. Dort hielt eine Terrassentür Hebelversuchen stand, die Täter flüchteten.

Zeugen zu beiden Taten sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter