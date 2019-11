Isernhagen N.B

Die Diebe kamen am helllichten Tag, und zwar durch das Terrassenfenster eines Einfamilienhauses am Haffweg in Isernhagen N.B. Nachdem die Einbrecher das Fenster am Sonntag zwischen 9 und 16.30 Uhr aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Haus und entwendeten mehrere Gegenstände, darunter Schmuck und Dokumente. Wer den Einbruch beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Sandra Köhler