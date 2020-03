Isernhagen N.B

Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Isernhagen N.B. eingedrungen. Zwischen Sonnabend, 11 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, hebelten sie dabei an der Straße Am Ortfelde (Nähe Samlandstraße) die Terrassentür auf und durchsuchten dann viele Schränke. Sie stahlen Schmuck, Porzellan, Kleidung und eine Kaffeemaschine. Zur Schadenshöhe lagen der Polizei am Montag noch keine Angaben vor. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden sollten.

Von Frank Walter