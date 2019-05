Neuwarmbüchen

Immer wieder kommt es zu Einbrüchen in Vereinsheime: Erst vor wenigen Tagen traf es die Schützen in Thönse, jetzt drangen Unbekannte ins Vereinsheim des FC Neuwarmbüchen an der Straße Buchensahl ein.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen Mittwochabend, 23.15 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, ein Fenster zum Vereinsheim auf. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und mehrere Behältnisse –gestohlen wurde aber offenbar nichts.

Anwohner haben Geräusche gehört

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Anwohner in der Nacht zu Donnerstag laute, verdächtige Geräusche gehört hatten. Diese konnten aber nicht genauer zugeordnet werden. Weitere Hinweise liegen bisher nicht vor. Wer etwas vom Einbruch mitbekommen hat, sollte sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl