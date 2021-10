Altwarmbüchen

Unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben in ein Wohnhaus in Altwarmbüchen eingebrochen und haben Schmuck im Wert von etwa 40.000 Euro gestohlen. Dafür nutzten die Einbrecher offenbar eine einwöchige Abwesenheit der Bewohner des Hauses an der Lilienthalstraße aus: Die Polizei schätzt, dass die Diebe in der Zeit von Freitag, 22. Oktober, um 13.30 Uhr und Freitag, 29. Oktober, 13.30 einbrachen. Um in das Haus zu gelangen, schlugen sie eine Terrassentür ein.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern hat, kann sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Alina Stillahn