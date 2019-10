Altwarmbüchen

Ohne Beute musste ein unbekannter Einbrecher in Altwarmbüchen wieder abrücken. Er hatte am Montag in der Zeit von 6 bis 21 Uhr versucht, in ein Haus am Milanweg einzusteigen. Aber es blieb bei dem Versuch. Dem Einbrecher gelang es nicht, ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln.

2000 Euro Schaden bei dem Einbruchversuch in Altwarmbüchen

Bitter für den Hausbesitzer: Der Täter richtete bei seinem Einbruchsversuch einen Schaden von 2000 Euro an, meldet die Polizei in ihrem Bericht. Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer