Altwarmbüchen

Diese Doppelhaushälfte in Altwarmbüchen war für einen Einbrecher augenscheinlich zu gut gesichert. Trotz massiven Einsatzes eines Hebelwerkzeuges gelang es ihm nicht, in ein Haus an der Lahriede einzusteigen. Er musste unverrichteter Dinge wieder abrücken, hinterließ aber ein stark beschädigtes Fenster und eine nicht minder mitgenommene Terrassentür. Der Einbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum von Montag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 14. November. Zur Höhe des angerichteten Schadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer