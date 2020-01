Neuwarmbüchen

Einbrecher haben sich in der Nacht zu Mittwoch gleich an zwei Häusern an der Farster Straße in Neuwarmbüchen zu schaffen gemacht. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 3 Uhr, versuchten sie, in ein Doppelhaus und ein daneben stehendes Reihenendhaus einzudringen.

Aufbruchsspuren fanden sich laut Polizei an zwei Türen und mehreren Fenstern an der Vorder- und Rückseite. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen sollten sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter