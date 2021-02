Altwarmbüchen

Zu 18 Monaten Gefängnis hat das Amtsgericht Burgwedel jetzt einen mehrfach vorbestraften 24-Jährigen verurteilt, der im September an einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Altwarmbüchener Irisweg beteiligt war. Hautanhaftungen auf einem sieben Kilogramm schweren Stein, mit dem die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen wurde, lieferten den DNA-Beweis.

Rotblonder Ziegenbart und Kurzhaarschnitt, weißes Sweatshirt, Turnschuhe: Irgendwie passte der junge Mann mit Smartphone am Ohr nicht so recht ins Bild der gepflegten Wohngegend, in der fast jeder jeden kennt. Zwar setzte die Grundstücksnachbarin an jenem Nachmittag ihre Gassirunde mit dem Hund zunächst fort. Dann kehrte sie aber doch zurück, weil sie „ein ungutes Gefühl“ hatte, wie sie jetzt vor dem Schöffengericht Burgwedel berichtete.

Phantomzeichnung führt auf die richtige Spur

Als sie hinterm Haus der Nachbarn nachschaute, fiel der Altwarmbüchenerin die zertrümmerte Terrassentür ins Auge, gleichzeitig sah sie den Schatten eines Mannes über den Gartenzaun entschwinden. Sie alarmierte die Polizei. Die mithilfe der 42-jährigen Zeugin später angefertigte Phantomzeichnung des Tatverdächtigen erwies sich als aussagekräftig, denn sie brachte die Fahnder auf die Spur des polizeibekannten Angeklagten aus Hannover. Auch bei einer späteren Wahlbildvorlage tippte die Zeugin auf das Foto dieses Verdächtigen, den sie aus knapp drei Meter Entfernung am Tatort gesehen hatte. Sie habe ihn dabei „mit mehr als 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit“ wiedererkannt, sagte sie vor Gericht.

Ob diese Indizien angesichts eines fehlenden Geständnisses für eine Verurteilung des 24-Jährigen ausgereicht hätten, ist fraglich. Aber es gab noch den Stein, der das Loch im Glas der Terrassentür hinterlassen und bei der Landung im Innenraum eine Fliese zerschmettert hatte. Laut Gutachten des Landeskriminalamtes weist der molekulargenetische Befund dieses Wurfgeschosses den Angeklagten in 16 eindeutigen Merkmalen als „Mitspurenverursacher“ aus.

Hausbesitzerin: „Mit roher Gewalt kommen sie rein“

Wie genau der Angeklagte an dem Einbruchdiebstahl beteiligt war, ließ die Hauptverhandlung offen. Alle Räume im Haus am Irisweg wurden durchwühlt für eine Beute in Form von Schmuck und einer alten Schreckschusspistole im Gesamtwert von rund 400 Euro. Jenseits des materiellen Schadens ist der Hausbesitzerin ein ungutes Gefühl geblieben. „Es ist extrem belastend zu wissen: Mit roher Gewalt kommen sie rein“, sagte die 66-Jährige im Zeugenstand.

Diebstähle, Computerbetrug, Unterschlagung, räuberische Erpressung und Wohnungseinbruch wies das Strafregister des Angeklagten aus. Nach verbüßter zweijähriger Haft für einen Einbruch 2017 stand der 24-Jährige zum Zeitpunkt des Einbruchs in Altwarmbüchen unter sogenannter Führungsaufsicht. Im Unterschied zur Aussetzung des Strafrestes auf Bewährung wird bei der Führungsaufsicht mehr Wert auf die Überwachung des Verurteilten gelegt. Gearbeitet habe er seit der Hauptschulzeit mit anschließendem Berufsgrundbildungsjahr nie, sagte junge Mann. „Ich habe es versucht, werde aber nirgendwo mehr angenommen“, sagte der Angeklagte, der zum Tatvorwurf selbst beharrlich schwieg, im Gericht.

Siebrecht spricht von einem milden Urteil

Amtsrichter Michael Siebrecht und die beiden Laienrichter sprachen sich angesichts des „sehr überschaubaren Schadens“ für 18 Monate Freiheitsentzug plus Einziehung der Tatertrags n Höhe von 400 Euro aus. Zu 100 Prozent überführt, mehrfach einschlägig vorbestraft: Vor diesem Hintergrund sei dies innerhalb des Strafrahmens von ein bis zehn Jahren ein mildes Urteil, befand der Siebrecht. Der Verurteilte, der in Handschellen zurück in die U-Haft abgeführt wurde, kündigte noch im Gerichtssaal an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen.

Von Martin Lauber