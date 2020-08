Altwarmbüchen

Zwei Flaschen Alkohol erbeuteten unbekannte Täter aus einem Restaurant an der Boschstraße in Altwarmbüchen. Der Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. auf 21. August, in der Zeit zwischen 23 und 9 Uhr.

Um in das Restaurant zu gelangen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Die Beamten des Polizeikommissariates Großburgwedel hoffen nun auf Zeugenaussagen, um die Täter erwischen zu können. Sie sind unter der Telefonnummer (05139) 9910 erreichbar.

Von Thomas Oberdorfer