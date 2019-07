Isernhagen H.B

Die Verkehrsinsel am Osterfeuerplatz, gelegen an der Straße An der Beeke zwischen H.B. und K.B., ist seit Kurzem frei von Unkraut und Gestrüpp. „Wir in H.B.“, eine ehrenamtliche Initiative aus 13 Mitgliedern der Soldatenkameradschaft des Ortsteils, hat die Fläche entkrautet.

Ehrenamtlich für den Ortstei

...