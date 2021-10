Kirchhorst/Lohne

Heidrun und Siegfried Lemke wollen die Energieversorgung vor Ort stärken – am besten mit erneuerbaren Energien. Trotzdem bezeichnen sie sich scherzhaft als „Fossilien“. Denn seit über 40 Jahren werben und informieren sie, um weitere Mitstreiter für eine dezentrale Energieerzeugung zu gewinnen. Dazu gehen die Pädagogen im Ruhestand mit einem eigenen Beispiel voran – ein Besuch.

Los ging es mit einer Fotovoltaik-Anlage auf ihrem Eigenheim in der Glockenheide. „Die installierten wir im Rahmen des 1000-Dächer-Programms des Bundes“, sagt Siegfried Lemke. Nach heutigen Maßstäben war die damalige Spitzenleistung der Anlage mit maximal 2,8 Kilowatt zwar bescheiden. Doch sie versorgte Lemkes Haushalt mit warmem Wasser.

Paar konnte so manchen Nachbar begeistern

Die Begeisterung des Paares, das unzählige Erfahrungen und Fakten zum Thema erneuerbare Energien sammelte und weiter sammelt, wirkt offenbar mitreißend. Manchen Nachbarn konnten sie für die Stromgewinnung aus Sonnenkraft begeistern. Ihre eigene technische Entwicklung in Sachen Solarengerie bringen sie in die Öffentlichkeit. Unter Schirmherrschaft von Kirchhorsts damaliger Ortsbürgermeisterin Renate Vogelsang gründeten Lemkes sogar eine Initiative, genannt „Solarlokal“. Auf dem Internetauftritt www.SolarLokal-Kirchhorst.de gibt es die Informationen auch online.

„Eigentlich haben wir das Eigenheim gebaut, um selber Solarenergie nutzen zu können", sagt Heidrun Lemke. Inzwischen kann sie ihr Auto mit selbst gespeichertem Strom laden.

Erste Nachrüstung im Jahr 2000

Ende des Jahres 2000 wurde auf Lemkes Dach zum ersten Mal technisch nachgerüstet. Die ergänzte Anlage leistet zusätzlich maximal 1,2 Kilowatt und produzierte bis September 2021 insgesamt rund 40.000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom. Mit dem damit gewonnen Strom versorgen die beiden nicht nur die Geräte in ihrem Haushalt, sondern können auch das E-Auto laden. Es bleibt laut Lemkes sogar noch etwas übrig, um es ins Stromnetz einzuspeisen.

Die beiden finden die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom zukunftsweisend. Für sie birgt die dezentrale Stromerzeugung vor allem Vorteile. „Kaum einer bedenkt, dass der Energieverlust während des Transports durch Leitungen ganz enorm ist“, berichtet Siegfried Lemke und ergänzt: „Nur ein Drittel des in Kraftwerken erzeugten Stroms kommt in der Steckdose an. Der größte Teil ist Wärme. Aber dieser Verlust wird vermieden, wenn man den Strom am Verbrauchsort produziert.“

Auch Sohn Stefan brennt für das Thema Solarenergie

Lemkes ehrenamtliches Engagement macht auch vor Familienmitgliedern nicht Halt. Sohn Stefan ist Zimmerermeister und hat sich mit seinem Betrieb in Hannover-Wettbergen auch auf die Installation von Solaranlagen spezialisiert. Allein in Kirchhorst installierte er neben der Anlage seiner Eltern inzwischen zehn weitere.

Heidrun und Siegfried Lemke blieben mit ihrer Initiative nicht privat. Siegfried Lemke ist auch auf kommunalpolitischer Ebene aktiv. Als Vorsitzender des Umweltausschusses brachte der Berufsschullehrer seine Erfahrungen im Jahr 2009 beim Start des Isernhagener Klimaschutzprogramms mit ein. Auch im Unterricht zeigten Lemkes die Möglichkeiten der Solartechnik und bauten mit Schülerinnen und Schülern kleine Kraftwerke.

Bürgerschaftliches Engagement zeigt Wirkung

Inzwischen sind in Isernhagen 383 Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamt-Spitzenleistung von über 6000 Kilowatt entstanden. So lautet die Auskunft des Netzbetreibers Avacon, Stand Juni 2021. Neben privaten Anlagen zählen auch Großanlagen auf Gebäuden der Gemeinde wie Schulen und Turnhallen zu den Stromerzeugern. Dabei führt Lemkes Wohnort Kirchhorst mit rund 30 Anlagen pro 1000 Einwohnern das Ortsteilranking an, wie das Paar ermittelte. Ein bisschen stolz macht sie das Ergebnis schon, aber es gibt weiterhin viel zu tun. Jetzt sind sie erst einmal gespannt, ob nach der Koalitionsbildung im Landtag das Thema erneuerbare Energien weiter Schub bekommt.

Von Patricia Chadde