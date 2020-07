Kirchhorst

Aus der besseren Fußwegverbindung zum Edeka-Markt in Kirchhorst, für die sich Anwohner Karsten Grete in einer Anfrage auch bei der Gemeinde starkgemacht hatte, wird nichts: Die Zentrale der Supermarktkette in Minden hat der Forderung nun eine Absage erteilt.

Edeka sieht keinen Grund für Änderungen

„Nach intensiver Prüfung durch die Kollegen vor Ort sowie die Einschätzung durch das Ordnungsamt besteht keine Notwendigkeit, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen“, teilte Edeka-Sprecherin Julia Katharina Simon mit. Es gebe an dieser Stelle keinen Handlungsbedarf. Aus verkehrsplanerischer Sicht sei an der Stelle keine gesonderte Zuwegung für den Fußverkehr erforderlich.

Aus Edeka-Sicht könnten Radfahrer von der Steller Straße aus kommend verkehrssicher die Straße Am Langen Feld sowie die Zu- und Abfahrt zum Parkplatz gemeinsam mit dem Autoverkehr nutzen. Fußgänger könnten den Fußweg an der Straße Am Langen Feld nutzen und diese dann nördlich der Parkplatzanbindung überqueren. „Hier stört dann auch kein Pkw-Kundenverkehr oder Lkw-Lieferverkehr“, so die Edeka-Sprecherin.

Edeka : Nutzung ist auch für Fußgänger sicher

Die Anbindung des Grundstücks sei wie auch der gesamte Parkplatzbereich eine gemeinsam genutzte Zone. „Aufgrund der Verkehrsmengen ist die Nutzung auch für den Fußverkehr sicher.“ Dies gelte insbesondere, da die Anbindung des Grundstücks an die Straße Am Langen Feld mit circa neun Metern auch relativ breit ausgebaut sei.

Der Kirchhorster Grete, selbst technischer Mitarbeiter im Bereich Verkehrstechnik, hatte im März moniert, dass vor allem Fußgänger bei der Planung des Geländes zu wenig berücksichtigt worden seien. Er sprach davon, dass es an der Einfahrt schon oft zu brenzligen Situationen gekommen sei.

