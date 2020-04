So funktioniert der Wochenmarkt in Altwarmbüchen mit den Corona-Auflagen

Altwarmbüchen

Es ist Donnerstag kurz vor 14 Uhr – und damit Markttag in Altwarmbüchen. Während an den Obst- und Gemüseständen bereits seit einer knappen Stunde munteres Treiben herrscht, lenkt der Händler mit griechischen Spezialitäten seinen Wagen auf seinen Standplatz. „Der stand bis eben noch auf einem anderen Markt“, sagt Marktmeister Andreas Kaufmann und hilft dem Händler, die Stromversorgung anzuschließen. Kaufmann war selbst Jahrzehnte lang Händler und kennt den Altwarmbüchener Markt genau. Und ist stolz auf ihn und das Angebot. „Nur ein Fischhändler fehlt mir. Aber das wird immer schwieriger. Die haben zwar Ware und Wagen –aber kein Personal für einen zusätzlichen Markt.“ Der Fachkräftemangel lasse grüßen.

Mit dem Blumenhändler fehlt ein Blickfang

Etwas weiter auseinander als vor der Corona-Pandemie stehen die Marktstände nahe dem Rathaus. Blumen und Imbiss fehlen – laut Allgemeinverfügung der Region Hannover dürfen diese Händler ihre Waren gerade nicht auf dem Markt feilbieten. Das bedauert Kaufmann. „Der Blumenhändler ist einer der größten in Hannover und sein Stand ein echter Blickfang.“ Auch Saisonhändler mit Kleidung, zum Teil mit selbst gemachten Dingen, bereichern sonst das Marktgeschehen. Jetzt nicht. Wegen Corona.

Anzeige

Ein wenig einsam steht deshalb der Biobäcker da ohne seine gewohnten Nachbarn. „Wir hätten ihn auch in die Runde der anderen integriert und haben ihm einen anderen Standplatz angeboten“, sagt Kaufmanns Chef Michael Riebe. Der ist Prokurist der Attraktive Wochenmärkte GmbH, einer 100-prozentigen Tochter des Großmarktes Hannover, die für den Wochenmarkt in Altwarmbüchen verantwortlich ist. „Doch das wollte er nicht. Für die Händler ist es wichtig, dass sie da stehen, wo sie immer sind, damit sie gefunden werden.“

Weitere NP+ Artikel

Erst August Wöhler Junior hat mit Kisten vor seinem Stand Abstand zum nächsten Händler geschaffen. Quelle: Sandra Köhler

Ein Schwätzchen mit Abstand

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – auch in Zeiten der Pandemie. Viele Stammgäste ließen sich den Besuch bei „ihrem“ Händler nicht nehmen, und das Schwätzchen beim Einkaufen auch nicht, hat Riebe beobachtet. Eben nur mit mehr Abstand. „Die Menschen halten sich von Anfang an vorbildhaft an die geforderten Regeln“, weiß er. Er sei, als die entsprechenden Anordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus verhängt worden, alle der von der Attraktiven Wochenmärkte GmbH betreuten Märkte abgefahren – und beeindruckt gewesen. Auch von den Marktbeschickern. „Wir haben Schilder und Abstandhalter zum Verteilen dabei gehabt. Aber viele hatten sich selbst schon gekümmert.“

Zu den Selbstkümmerern gehören auch Ernst August Wöhler Junior und Senior aus Burgdorf. Diese haben mit den Kisten, in denen sie Kartoffeln, Obst und Gemüse transportieren, eine Wand als Abstandhalter zum Geflügelstand gebaut. Damit sich die Wartenden ordentlich einreihen können. Schilder weisen auf den nötigen Abstand hin. „Die Leute haben sich schlaugemacht und halten sich dran“, sagt Wöhler Senior. „Gesund bleiben ist ja das Wichtigste.“ Bargeld statt Karte – das ist immer noch die Währung auf dem Markt. Viele fürchten, dass mit Geldscheinen auch Viren die Besitzer wechseln. „Bei uns kein Problem“, sagt Wöhler Junior. „ Er trägt Handschuhe. Beim Bäcker nebenan legen die Käufer ihr Geld in eine Metallschale. Aus der nehmen es die Verkäuferinnen und legen auch das Wechselgeld dort hinein.

Altwarmbüchen punktet mit Platz und sanitären Anlagen

„Der Besuch ist mehr geworden im Vergleich zu vor Corona und insbesondere Obst und Gemüse sind gefragt“, sagt Marktmeister Kaufmann. Der immense Vorteil zum Supermarkt sei, dass die Menschen mehr Platz hätten – auch, um anderen auszuweichen. „In Altwarmbüchen haben wir da echt Glück“, sagt Kaufmann. Ein weiterer Pluspunkt: die sanitären Anlagen, die die Händler nutzen dürfen. „Es gibt neben den öffentlichen Toiletten im Rathaus extra Anlagen für die Markthändler“, sagt Kaufmann. „Die stellt die Gemeinde Isernhagen zur Verfügung. Dort können die Marktbeschicker nicht nur ihre Hände waschen, es gibt auch Desinfektionsmittel“, lobt er.

Auch die geplante Umgestaltung des Rathausplatzes im Zuge der Aufwertung Altwarmbüchens hat der Marktmeister bereits auf dem Schirm. „Wenn der neue Platz dann fertig ist, dann werden alle Händler dort aufbauen. In einem Rund, das man entlang schlendern kann. Damit der Markt noch mehr Atmosphäre vermittelt.“ Denn auch das kann Kaufmann aus Erfahrung sagen: Märkte sind keine Selbstläufer mehr. „Vor 20 Jahren war das noch ganz anders.“ Doch Strukturänderungen in den Stadtteilen, etwa die Schließung von Betrieben und der Umstand, dass Waren auch jenseits des Marktes in regionaler Qualität erhältlich seien, machten es eben nicht einfacher.

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler