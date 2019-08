Isernhagen N.B

Manchmal ist einfach der Wurm drin: Wenige Tage nach dem vorübergehenden Aus für die kleine Postagentur in Isernhagen N.B. ist nun der gelbe Briefkasten verschwunden – allerdings aus Versehen, wie das Unternehmen auf Nachfrage eingestehen muss.

Die Deutsche Post hatte den Vertrag mit der bisherigen Agenturbetreiberin in der Ladenzeile Am Ortfelde mit Wirkung zu Mitte August gekündigt. Seitdem müssen sich N.B.er und K.B.er für ihre Postgeschäfte umorientieren. Das ist nicht das erste Mal, denn auch in den vergangenen Jahren hatte es unter wechselnden Betreibern teilweise Phasen ohne die Poststelle im Ortsteil gegeben. Doch zumindest ihren gelben Postkasten im kleinen Einkaufszentrum hatten die N.B.er noch immer behalten dürfen.

Handwerker schrauben den Briefkasten ab

Diesmal war das jedoch anders, Handwerker schraubten den Kasten von der Fassade – sehr zum Entsetzen nicht nur von Ortsbürgermeister Günter Leydecker, der genau weiß, dass jedes noch so kleines Stückchen Infrastruktur wichtig ist für den Ortsteil.

Doch lange wird die briefkastenlose Zeit in N.B. nicht dauern, der gelbe Kasten soll zurückkehren. „Geben Sie uns einige Tage!“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post dazu auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie sprach von einem „kleinen Missverständnis“, denn eigentlich hätte der Postkasten gar nicht verschwinden sollen: Er hätte nur ausgedient gehabt, wenn die Poststelle dauerhaft geschlossen worden wäre. Doch das ist nicht so, die Post sucht dringend einen neuen Betreiber in Isernhagen N.B. – damit es dann wieder Poststelle und Briefkasten gibt.

