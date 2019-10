Altwarmbüchen

Seit ihrem Umzug an die Bothfelder Straße 26 ins Zentrum Altwarmbüchens hat sich die Buchhandlung LeseNest als reger und engagierter Veranstalter von Autoren-Lesungen etabliert. Gleich drei spannende und kurzweilige Abende erwarten Literaturfreunde in Isernhagen und darüber hinaus in den nächsten Wochen und Mo...