Kirchhorst

Eine Zeit lang war Ruhe, jetzt sind in Isernhagen erneut teure Teile aus drei Fahrzeugen der Marke BMW gestohlen worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte, schlugen die unbekannten Täter zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, in Kirchhorst zu. Bei zwei BMW, die am Harmshof abgestellt waren, zerstörten die Diebe jeweils die linke Dreiecksscheibe. Dann bauten sie die Lenkräder samt Airbags aus und nahmen sie mit.