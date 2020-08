Isernhagen

In der Corona-Krise scheinen sich immer mehr Menschen darauf zu besinnen, Produkte aus der eigenen Gegend zu kaufen und möglichst gesund zu essen. Das bestätigen Landwirte aus der Gemeinde Isernhagen. Sie setzen auf Frische und Regionalität und erleben bei vielen Produkten ein gesteigertes Kaufinteresse. Was einzelne Landwirte auf ihren Höfen anbieten und wann sie geöffnet haben, zeigen wir an einigen Beispielen.

Biogärtnerei Rothenfeld bietet reichlich Auswahl

Ob Mangold, Kürbisse, Tomaten, Mohrrüben, Salate, Kohlrabi, Radieschen, Kartoffeln oder Bohnen: Die Biogärtnerei Rothenfeld pflanzt jedes Jahr 50 verschiedene Gemüsearten an. Außer der Direktvermarktung auf dem Hof an der Straße Rothenfeld 8 in Neuwarmbüchen gibt es unter anderem zahlreiche Caterer und Abonnenten von Gemüsekisten, die regelmäßig die regionalen Erzeugnisse abnehmen.

„Für uns ist es selbstverständlich, auf gentechnisch veränderte Pflanzen sowie synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel vollständig zu verzichten“, sagt Annette Ohm, die gemeinsam mit Frederic Pein die Gärtnerei betreibt. Dem Kundenstamm komme es entweder auf Regionalität, Frische oder biologischen Anbau an. „Durch die Corona-Krise sind es einige Kunden mehr geworden“, sagt Pein. Etwa 30 Prozent habe der Zuwachs betragen.

Der Hofladen ist dienstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Donnerstags ist von 8 bis 13 Uhr ein Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel zu finden.

Saison auf dem Heidelbeerpark Altwarmbüchen endet

Am Sonnabendnachmittag hat Hiltrud Litzinger einige Besucher wieder nach Hause schicken müssen. „Wir sind für heute abgeerntet“, sagt die Verkäuferin des Heidelbeerparks Altwarmbüchen an der Straße Alter Postweg 10 nahe des Parksees Lohne.

1600 Büsche befinden sich auf dem Areal, die allesamt durch Netze geschützt sind. „Auch die Vögel lieben Heidelbeeren“, erzählt Litzinger. Rings um die Blaubeerbüsche ist viel Gras und sonstiger Wildwuchs erkennbar. „Wir lassen viel stehen, die Besucher trampeln das schon platt“, sagt sie. Der Vorteil: „Wir haben hier keine Schädlinge und müssen die Pflanzen nicht spritzen.“ Litzinger hat festgestellt, dass sich der Heidelbeerpark immer mehr vom kleinen Geheimtipp zum Besuchermagneten gewandelt hat. „Es kamen in den vergangenen fünf Jahren immer mehr Leute zu uns“, sagt sie.

Nicht nur wegen Corona sei das Interesse am Selbstpflücken und der damit oftmals verbundenen Bespaßung für die Kinder gewachsen. „Viele wollen regionale Produkte kaufen“, sagt Litzinger. Außer Heidelbeeren zum Selbstpflücken und Abholen in vorbereiteten Schalen bietet das Team auch Honig an. Dieser stammt direkt von den acht Bienenvölkern im Heidelbeerpark, von Insekten nahe Litzingers Schrebergarten in Hannover-List sowie aus Wunstorf, wo die Betreiber weitere Bienenvölker beheimaten. Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten sind auf der Internetseite auf www.heidelbeerpark.de zu sehen. Die letzte Möglichkeit zum Selbstpflücken in diesem Jahr soll es laut Litzinger am Sonnabend, 8. August, geben.

Hiltrud Litzinger vom Heidelbeerpark Altwarmbüchen findet noch ein paar Beeren an den Sträuchern. Doch die Erntezeit ist fast am Ende. Quelle: Mark Bode

Bei Friedel Könecke gibt es Eier und Kartoffeln

Friedel Köneckes inzwischen gestorbener Bruder Rainer hatte das Verkaufshäuschen gegenüber vom Hof an der Hauptstraße 44 in Isernhagen F.B. bereits im vergangenen Jahrtausend errichtet. Noch immer nutzen viele Bürger die Möglichkeit, dort frische Eier, Kartoffeln und Honig zu kaufen. Der große Vorteil: Der Stand ist 24 Stunden am Tag geöffnet.

Kunden müssen ihr Geld – zehn Eier kosten 2,50 Euro, 1,8 Kilogramm Kartoffeln 2 Euro – passend in den Automaten stecken und die Nummer des gewünschten Fachs eingeben. Die Tür öffnet sich dann automatisch. „Pro Woche verkaufen wir 1200 Eier und 100 Kilogramm Kartoffeln“, sagt Friedel Könecke.

Die Produkte stammen allerdings nicht von seinem Hof. Er verkauft die Waren von Landwirt Jörg Hattendorf aus Immensen weiter. Die Honigsorten stammen von Bienenvölkern von Jens Papenburg aus Otze und Carola Wendt aus Isernhagen. Täglich kontrolliert Könecke die Fächer und legt im Bedarfsfall neue Ware nach. „An Sonntagen werden die Fächer zweimal komplett leer gekauft. Regionale Produkte werden vielen Menschen immer wichtiger“, sagt Könecke.

Unglücklich ist er lediglich darüber, die Kartoffeln noch in Plastiktüten zum Verkauf anzubieten. „Wenn jemand eine kostengünstige Alternative hat, bin ich dafür dankbar“, sagt er. Auch Interessierte, die gern eigene Produkte vertreiben möchten, können Könecke ansprechen. „Ein paar Fächer haben wir noch frei“, sagt dieser.

Landwirt Friedel Könecke bestückt die Fächer seines Verkaufstands mit frischen Eiern. Quelle: Mark Bode

Spirituosenverkauf geht zurück, Fleischkäufe nehmen stark zu

Seit fast 145 Jahren gibt es das Geschäft Spirituosen H. Könecke & Sohn inzwischen. Katrin und Bernhard Hemme betreiben es an der Dorfstraße 40 in Isernhagen K.B. Die Corona-Krise habe zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt. „Als der Lockdown kam, ging der Absatz massiv zurück“, sagt Katrin Hemme. Alle Dorffeste und Osterfeuer wurden abgesagt, Gastronomen nahmen keine Schnäpse, Obstbrände, Liköre und Sekt mehr ab.

Dafür stellte Landwirt Bernhard Hemme fest, dass beim Verkauf von Fleisch und Kartoffeln regelrechte Hamsterkäufe folgten. „Die Leute holten große Säcke mit Kartoffeln bei uns ab“, erzählt er. „Das Fleisch, das eigentlich bis Juni reichen sollte, war im April schon verkauft.“ „Nicht erst seit dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies hinterfragen Leute immer mehr, was sie eigentlich auf dem Teller liegen haben“, sagt Katrin Hemme.

Beide vertreiben in der Direktvermarktung große und auch kleinere Rindfleischpakete. Bratwürste und Pattys zum Belegen von Hamburgerbrötchen sind ebenfalls im Angebot. „Wir haben kurze Transportwege zum Schlachter und können die Kette immer nachvollziehen“, sagt sie. Kartoffeln aus Isernhagener Anbau und von Spätsommer an auch Kürbisse sind ebenfalls erhältlich.

Der Hofladen ist dienstags und sonnabends von 9.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9.30 bis 12 und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Katrin Hemme ist für den Verkauf der Spirituosen und des Honigs zuständig. Quelle: Mark Bode

6000 Hühner stehen auf dem Eierhof Isernhagen

Seit rund vier Jahren gackern Hühner im Stallgebäude einige Hundert Meter hinter dem von Gorden Gosch umstrukturierten ehemaligen Erdbeerhof an der Großhorst 22 in Kirchhorst. Die insgesamt 6000 Tiere sind dabei in zwei Altersgruppen eingeteilt. „Rund eineinhalb Jahre bleiben die Hühner bei uns auf dem Hof“, sagt Gosch.

Die Eier aus Freilandhaltung werden größtenteils direkt verkauft. Ein Teil wird allerdings von Partnerunternehmen zu Eierlikör und Nudeln weiterverarbeitet. Diese beiden Produkte können Kunden im vor einem Monat neu aufgestellten Verkaufsautomaten beziehen – und das sogar 24 Stunden am Tag. Das Bezahlen ist in bar und per EC-Karte möglich. Darüber hinaus bietet Gosch Wurstprodukte aus eigener Jagd an. Die Nacken- und Minutensteaks sowie Wildschwein-Bratwürstchen, Rehsalami und verschiedene Dosenwurst erfreuen sich großer Beliebtheit.

Seit Beginn der Corona-Krise habe sich der Absatz auf dem Hof um bis zu 40 Prozent gesteigert. „Vielleicht haben die Leute in dieser Phase einfach mehr Zeit und kochen selber“, sagt er. Die zum Verkauf angebotenen Kartoffeln stammen nicht aus eigener Ernte, sondern von Landwirt Wilhelm Wietfeld aus Uetze.

Gorden Gosch bietet im neuen Verkaufsautomaten auf seinem Eierhof verschiedene Wurstwaren, Eierlikör und Eiernudeln an. Quelle: privat

Von Mark Bode