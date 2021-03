Isernhagen

Nicht eins, sondern gleich zwei Corona-Schnelltestzentren soll es demnächst in Isernhagen geben. Das teilte die Gemeinde am Montag mit. Quasi ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Allerdings: Zum Start gibt es vorerst nur eine Testmöglichkeit und zwar im Seniorenheim Renafan, Lüneburger Damm 2, in Altwarmbüchen. Das zweite Testzentrum im Isernhagenhof, Hauptstraße 68, in F.B. muss erst noch fertig aufgebaut werden. Geplant ist, es am 15. April in Betrieb zu nehmen.

20 Tests in der Stunde

Gestern Vormittag gab es den ersten Testlauf im neuen Corona-Testzentrum bei Renafan. Bis zu 20 Personen können sich dort ab Dienstag stündlich testen lassen. Geöffnet ist das Zentrum an drei Tagen in der Woche, dienstags, mittwochs und freitags, jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Lediglich am Freitag ist bereits um 17 Uhr und damit eine Stunde früher Schluss. Das gibt in der Summe bis zu 400 Tests in der Woche. Eigentlich ist ein Probelauf bei Renafan nicht nötig. Seit Oktober wird dort regelmäßig getestet, zwischen 3000 und 3500 Tests jeden Monat. „Wir haben also jede Menge Erfahrung“, sagt Volker Zobiack. Er leitet die Renafan-Niederlassung in Isernhagen.

Und so sollen nun die Tests für die Isernhagener ablaufen. Testen lassen können sich übrigens neben Einwohnern der Gemeinde auch Personen, die in einem Isernhagener Betrieb arbeiten. Wichtig: Wer einen Test haben möchte, der muss sich anmelden und einen Termin buchen. „Das ist notwendig, damit sich keine Warteschlangen vor dem Testzentrum bilden und damit ein zusätzliches Infektionsrisiko geschaffen wird“, erläutert Gemeindesprecherin Svenja Theunert. „Außerdem muss ein Personalausweis oder ein Reisepass mit ins Testzentrum gebracht werden.“

Volker Zobiack leitet Renafan in Altwarmbüchen. Im Hintergrund Silvia Schleif, Altenpflegerin und Leiterin Soziale Betreuung in dem Pflegeheim. Quelle: Thomas Oberdorfer

Der Link zum Buchungsportal ist auf der Website der Gemeinde unter der Adresse www.isernhagen.de/schnelltestzentrum zu finden. Wer keine Möglichkeit hat, über das Internet einen Testtermin zu buchen, der kann einen solchen über die Corona-Hotline der Gemeinde bekommen. Die Telefonnummer: (0511) 61533800. Obwohl die Gemeinde das Buchungsportal erst Montagvormittag scharf schaltete, lagen nach wenigen Stunden bereits mehrere Dutzend Anmeldungen vor. Die Nachricht vom Corona-Schnelltestzentrum verbreitete sich ganz schnell in Isernhagen.

Getestet wird außerhalb des Gebäudes

Die Tests selbst werden bei Renafan außerhalb des Gebäudes durchgeführt – zumindest gilt dies für die Probenentnahme. „So muss niemand unser Gebäude betreten, das gibt Sicherheit für beide Seiten“, sagt Zobiack. Die Testkandidaten treten auf dem Parkplatz des Seniorenheims an ein Fenster im Erdgeschoß des Gebäudes. Dort wird die Probe genommen und dann im Haus ausgewertet. Proben werden sowohl in der Nase als auch im Rachen entnommen. Nach der Entnahme heißt es warten. 15 Minuten dauert es, bis ein Ergebnis des Corona-Tests vorliegt. Danach erhält die getestete Person eine Bescheinigung mit dem Ergebnis. Organisiert werden die Schnelltests von der Renafan-Tochter Medisani.

Und Zobiack hat eine Bitte an die Personen, die sich testen lassen wollen. „Die Parkplätze direkt an unserem Haus sind begrenzt. Wer mit dem Auto kommt, sollte das in der näheren Umgebung abstellen.“ Und er hat auch einen Tipp parat: „Auf dem Parkplatz von Hornbach, gleich gegenüber von Renafan.“

Getestet wird nur wer gesund ist

Nähere Details zum geplanten Corona-Schnelltestzentrum in Isernhagenhof liegen noch nicht vor. Fest steht, dass die Gemeinde es in Zusammenarbeit mit den Johannitern betreiben wird. Klar ist außerdem, dass auch dort an drei Tagen in der Woche getestet werden soll – montags, donnerstags und sonnabends.

Bis zu fünf Corona-Schnelltests können parallel bei Renafan ausgewertet werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Eine weitere Voraussetzung für den kostenlosen Test in einem der beiden Isernhagener Corona-Testzentren: Getestet werden ausschließlich Personen, die keine Krankheitssymptome aufweisen. „Wer Husten, Schnupfen, Fieber oder Probleme mit dem Geschmacks- oder Geruchssinn hat, wird nicht getestet und sollte umgehend seinen Hausarzt aufsuchen“, sagt Gemeindesprecherin Theunert.

Renafan testet seit Oktober

Übrigens: Renafan hat mit seiner intensiven Teststrategie gute Erfahrungen gesammelt. „Das hat sich bewährt“, sagt Zobiack. Seit Oktober 2020 testete Renafan rund 16.000 Personen. Bewohner, Mitarbeiter, Besucher aber auch Geschäftspartner, die ins Haus wollten. „In der Zeit hatten wir insgesamt sechs positive Tests“, erklärt Zobiack. „Die Personen durften natürlich nicht in unser Haus und so gab es bisher keinen Corona-Ausbruch bei uns.“

Von Thomas Oberdorfer