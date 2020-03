Diebstahlserie geht weiter: Erneut Teile aus BMW entwendet

Isernhagen H.B

Die Serie von Autoteilediebstählen im Isernhagener Gemeindegebiet reißt nicht ab. Die Polizei sucht dringend Zeugen, um der unbekannten Tätergruppe auf die Spur zu kommen.

Der nun bekannt gewordene sechste Fall innerhalb weniger Wochen hat sich bereits im Zeitraum von Sonnabend, 7. März, 20.30 Uhr, bis Montag, 9. März, 20 Uhr, am Kreugers Weg in Isernhagen H.B. ereignet. Die Tat wurde allerdings erst jetzt angezeigt. Einer Werkstatt war aufgefallen, dass Unbekannte den Abstandssensor an der Front eines schwarzen 5er-BMW ausgebaut und gestohlen hatten. Der Schaden beträgt rund 2500 Euro.

Polizei vermutet eine Tätergruppe am Werk

Bernd Klapproth, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Großburgwedel, geht davon aus, dass die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Diebstähle auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Er nimmt an, dass es sich dabei um Ersatzteilbeschaffung für Fahrzeuge der Marke BMW handelt, die bei Unfällen an der Front beschädigt wurden.

Autobesitzer sollten ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit in Garagen gesichert abstellen, so der Polizist. Auch das nächtliche Parken im Laternenlicht könne dazu beitragen, dass das eigene Fahrzeug verschont werde. Beleuchtung erhöhe die Gefahr für die Täter, entdeckt zu werden.

Von Frank Walter