Isernhagen H.B

Die Serie von Fahrzeugteil-Diebstählen in Isernhagen reißt einfach nicht ab. Wie sich nun herausstellt, haben sich die unbekannten Diebe auch an der Rosenstraße in Isernhagen H.B. an einem BMW zu schaffen gemacht, in diesem Fall an einem blauen Fahrzeug der Siebener-Reihe. Es ist der fünfte derart gelagerte Fall, der innerhalb von fast zwei Wochen aus Isernhagen bekannt wird.

Die Täter haben im aktuellen Fall den Abstandssensor im Frontbereich ausgebaut. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro. Ereignet hatte sich die Tat bereits im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, sie wurde aber erst jetzt angezeigt. Wer an der Rosenstraße verdächtigte Fahrzeuge oder Personen bemerkt hat, sollte seine Beobachtungen dem Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, mitteilen.

Von Frank Walter