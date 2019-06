Altwarmbüchen

Ein Unbekannter hat einer Frau, die beim Einkaufen im Aldi im Crendelcenter in Altwarmbüchen unterwegs war, aus der umgehängten Handtasche das Portemonnaie gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hatte sich der Diebstahl bereits am Donnerstag zwischen 10 und 10.30 Uhr im Discounter an der Krendelstraße ereignet. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 9910.

Zeugen melden Unfallflucht bei der Polizei

Wie wichtig Zeugenhinweise sein können, zeigt ein anderer Vorfall ebenfalls am Crendelcenter: Am Sonnabendvormittag gegen 11 Uhr rammte ein Autofahrer auf dem Parkplatz ein anderes Fahrzeug. Statt sich um den Schaden zu kümmern, ergriff der Mann die Flucht. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und meldeten den Unfallfüchtigen der Polizei. Diese konnte ihn so ermitteln. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Von Carina Bahl