Kirchhorst

Im Gewerbegebiet Erdbeerfeld in Kirchhorst sind Unbekannte am Wochenende gleich in drei Werkstattwagen eingebrochen. Bei einem vierten Fahrzeug blieb es beim Versuch. Abgesehen hatten es die Täter auf hochwertige Elektrowerkzeuge. Die Diebstähle passen in eine lange Reihe ähnlicher Taten in Isernhagen...