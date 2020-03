Altwarmbüchen

Nicht sonderlich zimperlich zeigten sich unbekannte Diebe in Altwarmbüchen: In der Nacht zu Freitag drangen sie gewaltsam durch ein Fenster in das Büro einer Firma an der Boschstraße ein. Dort entwendeten sie einen Wandtresor. Darin lagerten die Tageseinnahmen des Betriebes sowie Schmuck. Zum Wert der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Am Freitagvormittag wurde der inzwischen aufgebrochene Tresor im Parkhaus des A­ 2-Centers aufgefunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer