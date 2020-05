Isernhagen H.B

Unbekannte haben an geparkten Autos in Isernhagen H.B. die Abstandssensoren aus den Frontstoßstangen ausgebaut und gestohlen. Bei allen drei Fahrzeugen handelte es sich um BMW der Fünfer-Reihe. Schon mehrfach hatte es in den vergangenen Monaten ähnliche Taten im Gemeindegebiet gegeben.

Am Kreugers Weg schlugen die Täter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, zu, an der Straße Auf der Heide zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr. Ein weiterer Fünfer-BMW, der von der Diebstahlserie betroffen war, stand von Sonntagabend bis Dienstagmorgen ebenfalls an der Straße Auf der Heide. Diese Tat wurde mit etwas Verspätung bei der Polizei angezeigt.

Anzeige

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 11.000 Euro. Sie hofft nun, dass Einwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei wenden.

Weitere NP+ Artikel

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter