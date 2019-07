Isernhagen F.B

Erneut sind aus Fahrzeugen der Marke BMW Teile gestohlen worden. In der Nacht zu Mittwoch wurden in Isernhagen F.B. zwei Autos, die auf Privatgrundstücken an der Straße Im Barm abgestellt waren, aufgebrochen. Die Diebe entwendeten Navigationsgeräte, die Mittelkonsolen mit den Bedieneinheiten und die Tachometer. Aus einem Wagen verschwand zudem das Lenkrad. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer