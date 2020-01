Neuwarmbüchen

Der Ort Neuwarmbüchen scheint ganz besondere Fans zu haben: Am Sonnabend stahlen unbekannte Täter das Ortseingangsschild an der Farster Straße. Und sie gingen dabei durchaus rabiat zu Werke. Mit einer Säge oder einer Flex durchtrennten sie das Metallrohr, auf dem das Schild montiert war. Anschließend ließen sie Schild und Rohrstück mitgehen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mitternacht und 11 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer