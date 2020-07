Altwarmbüchen

Diebe haben in der Nacht zu Freitag in Altwarmbüchen einen Mercedes Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug mit blauer Firmenaufschrift war auf dem Parkplatz des Hammer-Fachmarkts an der Opelstraße geparkt. Die Tat habe sich zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 8.20 Uhr, ereignet, teilte die Polizei am Montag mit.

In dem Transporter habe sich auch diverses Werkzeug befunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Zeugen erreichen das Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910.

Von Johanna Stein