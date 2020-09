Kirchhorst

Bislang unbekannte Täter haben zwischen 16.30 Uhr am 23. September und 5.30 Uhr des Folgetages einen an der Tischlerstraße in Kirchhorst abgestellten Transporter aufgebrochen. Sie stahlen mehrere Elektrowerkzeuge aus dem Laderaum. Die Polizei schätzt den Wert der Gegenstände auf mehrere Tausend Euro. Die Täter versuchten, einen weiteren abgestellten Transporter aufzubrechen, doch das gelang ihnen nicht.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern liefern können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 in Verbindung zu setzen.

Von Mark Bode