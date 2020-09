Altwarmbüchen

In der Nacht zu Donnerstag haben sich drei Männer unerlaubt Zutritt zu einem Gartenhaus an der Eichendorffstraße in Altwarmbüchen verschafft. Laut Polizei betraten sie das frei zugängliche Grundstück gegen 2 Uhr nachts. In dem Gartenhaus fanden sie einen Kühlschrank vor, aus dem sie einiges an Alkohol mitnahmen und anschließend über die Isernhagener Straße in Richtung Helleweg flüchteten.

Zeuge kann die Diebe beschreiben

Ein Zeuge bemerkte die Diebe. Einen der Männer beschreibt er als schlank und mit einer roten Cappy, dunklem Kapuzenpullover und kurzer Hose bekleidet. Der zweite war dunkel gekleidet und korpulent. Der dritte Dieb trug zum Tatzeitpunkt einen Mund-Nasen-Schutz und dunkle Kleidung und ist schlank.

Zur Schadenshöhe macht die Polizei noch keine Angaben. Weitere Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl