Isernhagen K.B

Reichlich Beute machten ein oder mehrere Täter bei zwei Autoaufbrüchen in Isernhagen K.B. Ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen wurde auf einem Carport an der Straße Im Vorfelde ein VW Beetle geöffnet und ein Multimediagerät daraus entwendet. Der Diebstahl geschah in der Nacht zu Freitag in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr.

Scheibe von geparktem BMW eingeschlagen

Im gleichen Zeitraum wurde auch ein BMW auf einer Parkfläche am Kircher Vorfeld aufgebrochen. Der oder die Täter schlugen die Scheibe des Wagens ein und entwendeten das Lenkrad samt Airbag, dem Navigationssystem und zudem den Beifahrerairbag. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit mehreren Tausend Euro an. Die Beamten bitte Zeugen, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer