Isernhagen N.B.

Der Diebstahl von BMW-Teilen in Isernhagen geht weiter: Nachdem in den vergangenen Tagen eine Frontkamera und ein Abstandssensor von Fahrzeugen der Münchner Nobelmarke demontiert und gestohlen wurden, verschwand nun in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut ein Abstandssensor und zudem auch noch das Auspuffendstück eines Wagens. Beide Teile wurden von einem 5er-BMW abmontiert, der an der Straße Fuhrbleek geparkt war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer