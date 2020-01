Isernhagen F.B

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, den Zigarettenautomaten an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. nahe der Einmündung der Tilkentrift aufzubrechen.

Diebe flüchten vor der Polizei

Laut einem Polizeisprecher hörte ein Zeuge um 3.45 Uhr verdächtige Geräusche und sah dann zwei Personen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei, die Sofortfahndung blieb ohne Ergebnis. Näher beschreiben konnte der Zeuge die beiden Personen nicht.

Allerdings ließen sie am Tatort einen Rucksack mit Werkzeug zurück. Bei dem Rucksack handelt es sich um ein blau-graues Modell der Marke Forclaz mit Hüftgurt und gepolsterten Schulterriemen.

Die Polizei fragt nun, ob jemandem ein solcher Rucksack aufgefallen ist oder ob es weitere Zeugen für den nächtlichen Aufbruchversuch gibt. Das Kommissariat Großburgwedel ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Frank Walter