Isernhagen F.B

In der Nacht zu Donnerstag haben sich Diebe in Isernhagen F.B. auf illegalem Weg mit Werkzeug versorgt. Sie brachen insgesamt fünf Wagen von Handwerksbetrieben auf. In zweien wurden die unbekannten Täter fündig und entwendeten Maschinen der Marke Hilti. Die Tatorte lagen an der Straße Möllerstrift beziehungsweise an der Hauptstraße. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer