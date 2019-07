Altwarmbüchen/Neuwarmbüchen

Unbekannte sind am Wochenende in einen Angelfachmarkt an der Opelstraße in Altwarmbüchen eingebrochen. Laut eines Polizeisprechers drückten die Täter zwischen Sonnabend, 16.15 Uhr, und Sonntag, 8.20 Uhr, die Glasscheibe einer Seitentür auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dann griffen sie sich Angelausrüstungen und verschwanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Versuchte Wohnungseinbrüche in Neuwarmbüchen

Ebenfalls auf Hinweise hofft die Polizei zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen in Neuwarmbüchen. Unbekannte machten sich dort zwischen Sonnabend, 20.15 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, an den Türen zweier Reihenhäuser an der Straße Immenzaun zu schaffen. Der Versuch, die Schlösser aufzustechen, war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Die Täter verschwanden unerkannt.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Isernhagen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter