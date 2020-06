Altwarmbüchen

Ein Unbekannter hat in Neuwarmbüchen eine teure Golfausrüstung gestohlen – allerdings nicht auf dem Golfplatz am Gut Lohne, sondern mehr als einen Kilometer Luftlinie entfernt mitten im Wohngebiet in der Ortschaft Neuwarmbüchen.

Täter nutzt offenes Garagentor

Wie die Polizei mitteilte, verschwand die Sportausrüstung am Montagnachmittag von einem Grundstück an der Breslauer Straße. Der Eigentümer hatte das Tor seiner Garage am Einfamilienhaus demnach ab 17 Uhr für rund eine Viertelstunde offen stehen gelassen. Diese kurze Zeitspanne reichte dem Dieb: Er stahl den elektrischen Golf-Trolley samt Golftasche mit Schlägern und Bekleidung im Gesamtwert von rund 2500 Euro. Sowohl Trolley als auch Tasche sind schwarz, beide stammen vom Hersteller Leisure and Sports. Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

