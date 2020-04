Dieb stiehlt Gläser von Außenspiegeln – Polizei sucht Zeugen

Altwarmbüchen

Das klingt nach Ersatzteilbeschaffung: In Altwarmbüchen hat ein Unbekannter insgesamt drei Gläser von Fahrzeugaußenspiegeln demontiert und gestohlen. Die beiden betroffenen Kleintransporter vom Typ Fiat Ducato standen an der Füllenfeldstraße. Die Diebstähle ereigneten sich bereits zwischen Sonnabendmittag und Montagabend, wurden aber erst am Mittwoch bekannt.

Ebenfalls bereits am Wochenende hatte ein Dieb zudem die Abdeckung eines Tankverschlusses von einem VW Golf abgeschraubt. Diese Tat muss sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, an der Bothfelder Straße zugetragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, zu wenden.

