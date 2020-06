Altwarmbüchen

Eine 65-jährige Burgwedelerin wurde am Sonnabend in Altwarmbüchen Opfer eines Taschendiebstahls: Ein Unbekannter entwendete zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in einem Modegeschäft an der Boschstraße aus ihrer Handtasche das Portemonnaie.

Dem Dieb fiel neben Geld in nicht genannter Höhe auch die EC-Karte der 65-Jährigen in die Hände. Mit dieser hob er anschließend weiteres Geld vom Konto der Frau ab. Wie der Täter in den Besitz der zu der Karte passenden Geheimzahl kam, ist nicht geklärt.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer