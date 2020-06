Altwarmbüchen

Der Einbrecher hatte die Ruhe weg: Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem eingezäunten Grundstück einer Baumschule an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen. Dort machte er sich dann an drei geparkten Fahrzeugen zu schaffen und demontierte jeweils die Auspuffanlagen der Fahrzeuge. Anschließend zerlegte es diese und baute die Katalysatoren aus und entwendete sie. Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 1000 Euro an und ermittelt in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl. Die Beamten bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer