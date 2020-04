Die Corona-Pandemie macht erfinderisch. Gelten Mitte Mai noch die Einschränkungen für Kirchenbesuche, dann stellt sich die neue Kirchhorster St.-Nikolai-Pastorin Jessica Jähnert-Müller ihrer Gemeinde in einer Videoübertragung vor. Sie wohnt bereits in Altwarmbüchen –dort ist ihr Mann Pastor in Christophorus.