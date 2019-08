Altwarmbüchen

Als der Fahrer eines Transporters am Freitagmittag in Altwarmbüchen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen dicken Kratzer an der Fahrerseite – rund 30 Zentimeter breit und 20 Zentimeter lang. Passiert war die Beschädigung am Freitag in der Zeit zwischen 7 und 12 Uhr. Das Fahrzeug war an der Bothfelder Straße abgestellt worden. Laut Polizeibericht beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer