Im März können sich die Isernhagener wieder auf einen Auftritt des Devion Duos freuen. Die jungen Musiker treten am Donnerstag, 12. März, ab 20 Uhr mit Violine und Akkordeon im KulturKaffee Rautenkranz auf.

Die Stipendiaten haben sich schnell einen Namen gemacht

Elisabeth Gebhardt ( Violine) und Nemanja Lukic (Akkordeon) sind Stipendiaten von „ Yehudi Menuhin Live Music Now“ und wurden im Studienjahr 2013/2014 von der Region Hannover gefördert. Seitdem traten sie unter anderem in Kooperation mit dem Verein Klassik in der Klinik, Klassik in der Altstadt on tour, der Stiftung Niedersachen und dem Musikland Niedersachsen auf. Im Juli 2015 konzertierten sie als Stipendiaten der Festivalakademie bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker. In den vergangenen Jahren machten sich beide einen Namen im Bereich Barock, Tango und Neuer Musik.

Den Abend im KulturKaffee wollen die beiden jungen Künstler dem argentinischen Bandoneon-Spieler und Komponisten Astor Pantaleón Piazzolla widmen und an seine unvergessenen Tangokompositionen erinnern. Piazzolla gilt als Begründer des Tango Nuevo.

Das Konzert im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., beginnt um 20 Uhr. Der Einlass startet bereits ab 18.30 Uhr. Konzertgäste können sich dann kulinarisch auf das Konzert einstimmen. Reservierungen sind telefonisch unter (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich. Die Karten sind im Vorverkauf für 20 Euro sowie an der Abendkasse für 22 Euro erhältlich.

