Der Tango Argentino und der Tango Nuevo stehen in der Reihe „ NachtKaffee“ im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in F.B., am Donnerstag, 29. August, ab 20 Uhr im Mittelpunkt. „Hommage à Astor Piazzolla“ heißt das Programm, welches das Devion Duo zu Gehör bringt.

Elisabeth Gebhardt (Violine) und Nemanja Lukic (Akkordeon) bilden das junge Duo, das sich in seiner noch kurzen Geschichte bereits einen guten Namen in den Bereichen Barock, Tango und Neuer Musik gemacht hat. Diesen Abend widmen sie unter anderem dem argentinischen Bandoneon-Spieler und Komponisten Astor Pantaleón Piazzolla und seinen unvergessenen Tango-Kompositionen. Er gilt als Begründer des Tango Nuevo, einer Weiterentwicklung des traditionellen Tango Argentino.

Piazzolla: Einflüsse von Folklore, Klassik und Jazz

Piazzolla entwickelte den Tango weiter und assimilierte für diesen Zweck höchst unterschiedliche Einflüsse. So sind in seinen Stücken sowohl Elemente der Klassik als auch der argentinischen Folklore, der Neuen Musik und Ingredienzen des Jazz vereint. Selbst Pop und Rock klingen zuweilen diskret durch.

Immer war Piazzolla am Puls seiner Zeit und offen für Neues. Dennoch verlor sein Tango Nuevo nie das Romantische und die Leidenschaft, Dramatik und Erotik des Tangos an sich. Obwohl – oder gerade weil – Piazzollas Musik in keine stilistische Schublade passt, hat sie nichts von ihrer magischen Anziehungskraft verloren und auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod einen festen Platz im Repertoire zahlreicher Tango-, Jazz- und Klassik-Ensembles.

Elisabeth Gebhardt und Nemanja Lukic sind Stipendiaten von Yehudi Menuhin Live Music Now und wurden im Studienjahr 2013/14 von der Region Hannover gefördert. Sie konzertierten unter anderem in Kooperation mit „Klassik in der Klinik“, „Klassik in der Altstadt“, der Stiftung Niedersachsen und dem Musikland Niedersachsen.Weiterhin traten sie gemeinsam im Rahmen der Mozart Gesellschaft Hildesheim und des Kammerorchesters Il gioco col suono auf. Im Juli 2015 waren sie als Stipendiaten der Festivalakademie bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker zu Gast.

Der Vorverkauf läuft

Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Besucher können sich bereits ab 18.30 Uhr kulinarisch auf den Abend einstimmen. Voranmeldungen und Reservierungen sind möglich unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de .

Von Sandra Köhler