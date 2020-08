Mit einer Hommage des Devion Duos an Astor Piazzolla ist das KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B in die Sommersaison gestartet. Coronabedingt hatte es seit März keine Konzerte mehr gegeben. Nun füllte das Duo den Café-Raum gleich an zwei Abenden hintereinander. So voll wie sonst durfte es allerdings nicht werden.