Altwarmbüchen

Der Rischteich an der Isernhagener Straße in Altwarmbüchen hatte schon im vergangenen Jahr mit Wasserknappheit zu kämpfen. Damals gab es eine Hoffnung: Regen. Der erneut heiße Sommer inklusive Trockenheit, die eben nicht nur den Landwirten und Hobbygärtnern zusetzt, macht aus dem Teich nun einen Tümpel ohne Wasser. Und das auch noch mit einer grünen Farbe, die nicht unbedingt zum Verweilen einlädt – wie es in der Vergangenheit noch der Fall war. Was hilft ist: Regen, Regen und nochmals Regen. Ansonsten bleibt der Rischteich ein trauriges Beispiel dafür, dass der aktuell viel diskutierte Klimawandel nicht nur dramatisch, sondern auch ein wenig eklig sein kann.

Von Stephan Hartung