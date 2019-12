Viele Zuhörer mussten stehen beim Adventskonzert des Chores Good News am Sonntagnachmittag in der Christophoruskirche in Altwarmbüchen. Doch das tat dem musikalischen Genuss keinen Abbruch. Schon tags zuvor hatte das Ensemble dort mit Liedern auf Englisch, Schwedisch, Spanisch und Deutsch begeistert.