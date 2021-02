Isernhagen

Der Parksee Lohne ist von einer Eisschicht überzogen. Der Campingplatz um das Gewässer herum liegt im Schnee. Aber im Winterschlaf befindet sich das Gelände dieser Tage so ganz und gar nicht: Rund 50 Dauercamper trotzen Corona und dem Winter in ihren Wohnwagen und warten ab, bis die Pandemie abflacht.

Homeoffice funktioniert auch im Wohnwagen

Manche Dauercamper gehen auf dem Campingplatz ihrer täglichen Arbeit nach. „Das funktioniert hier wie zu Hause – es ist nur viel angenehmer“, sagt Bettina Hoops über ihre Arbeit im Homeoffice. Die 47-Jährige ist für einen großen Konzern mit 650 Mitarbeitern tätig und erledigt ihre Aufgaben im verschneiten Wohnwagen. Die Frau aus Hannover ist froh, zwischendurch rauszukommen, sie kann sich die Beine vertreten und frische Luft schnappen. „Viele meiner Kollegen drehen inzwischen am Rad“, sagt Hoops. In einer kleinen Wohnung teilten sich oft Eltern und Kinder den Esstisch für Homeschooling und Homeoffice. Da fehle auch oft die Erholung am Feierabend. „Da habe ich es hier schon besser.“

Campingplatz ermöglicht im Corona-Lockdown soziale Kontakte

Gleich nebenan lebt Norbert Kleinitzke in seinem Wohnwagen. Der 52-Jährige ist bereits seit einem Jahr dort zu Hause. Aktuell ist er in Kurzarbeit. Er stammt aus der Nähe von Wilhelmshaven. Der Werkstoffprüfer in der Luftfahrt hatte seinen Wohnort wegen seines Berufes in die Nähe zum Flughafen Langenhagen verlagert. „In einer Wohnung hätte ich vermutlich wegen der Arbeitszeiten weniger soziale Kontakte“, sagt Kleinitzke. Auf dem Campingplatz gebe es Begegnungen auf Abstand und mehr Bewegungsmöglichkeiten – schon allein durch die Spaziergänge mit seiner Hündin Frieda.

Campingplatz ist für viele wie Urlaub

Kleinitzke hat als Mann von der Nordseeküste einen Strandkorb auf seiner Parzelle stehen. „Das muss sein“, sagt er und lacht. Corona hin oder her – Kleinitzke wäre auch ohne die Pandemie auf dem Campingplatz. Er ist Camper aus Überzeugung. Und er braucht für sich den Freiraum sowie Wasser in der Nähe, der Blick auf den See kommt da gerade recht. „Auf dem Platz habe ich das Gefühl, ich bin im Urlaub“, sagt der 52-Jährige und lacht.

Seit dem vergangenen Jahr hat der Campingplatz Parksee Lohne ganzjährig geöffnet. Betrieben wird die Anlage samt See von einer Erbengemeinschaft, zu der drei Schwestern gehören. Das Zepter über das rund 15 Hektar große Gelände hat Ingrid Rexrodt in der Hand. An ihrer Seite steht neuerdings Chris Terlunen als Ansprechpartner für alle Gäste. „Ich bin angestellt und derzeit von Montag bis Freitag für alle von 9 bis 16 Uhr vor Ort“, sagt der gebürtige Engländer. Die Dauercamper seien darüber sehr erfreut, ihn in dem weißen Container mit roten Fenstern anzutreffen.

Terlunen regelt alles. Dazu gehört der Baumschnitt, das Wiedererrichten der Grillstation und: die Probleme der Dauercamper ernst zu nehmen. In Pandemie-Zeiten kümmert er sich auch um den Infektionsschutz –vor allem in den gemeinsam genutzten Toiletten und Duschen auf dem Platz. „Der Mund-und-Nasenschutz ist in den Sanitäranlagen Pflicht, und an den Eingängen sind Behälter mit Desinfektionsmittel angebracht“, sagt Terlunen. Jeden Tag würden die Duschen und Toiletten gründlich gereinigt und desinfiziert. Das bestätigt auch Kleinitzke, der auf dem Campingplatz am Parksee seit zwölf Monaten gern lebt – und bisher nichts beanstanden musste.

15 Dauercamper-Parzellen sind noch frei

300 Plätze für Dauercamper bietet der Campingplatz am Parksee Lohne an. „Ab 1. April sind nur noch 15 Dauer-Parzellen frei“, sagt Terlunen. Zudem stehen 150 Touristenparzellen sowie 100 Plätze für Zelte bereit. Betreiberin Ingrid Rexrodt will zusammen mit Terlunen den Campingplatz für die neue Saison fit machen. „Wir planen auch neun Tiny-Häuser“, sagt der 54-Jährige.

Wohnmobilhändlern fehlt der Präsenzverkauf Wohnmobile liegen seit Corona im Trend: Flexible Reisen mit Abstand zu anderen Haushalten – und spontane Entscheidungen machen den Hype in der Pandemie aus. Und doch: Isernhagens Caravanhändler verzeichnen gerade schwere Zeiten. Der Präsenzverkauf fehlt. Allein ihre Werkstätten dürfen sie für Kunden öffnen. „Das macht uns zu schaffen“, sagt Marion Poppe-Piassek, Inhaberin der Firma Caravan Kirchhorst. Seit fast 50 Jahren ist sie an ihrem Standort an der Straße Großhorst z finden. Wegen Corona fielen Messen wie die ABF in Hannover aus, und langsam seien auch ihre Reserven verbraucht, die eigentlich für etwas anderes gedacht waren. „Ich hoffe, dass es im März vorangeht“, sagt die Geschäftsfrau. Indes setzt Caravan Tirge aus Altwarmbüchen verstärkt auf den Internetverkauf. „Wir können unsere Zahlen einigermaßen halten“, berichtet Prokurist Olaf Kulp. Der Gebrauchtwagenmarkt sei allerdings leergefegt, und die Lieferzeiten für neue Fahrzeuge seien exorbitant lang. „Wir müssen uns fügen, uns bleibt nichts anderes übrig.“ Schwierige Zeiten durchläuft auch Caravanhändler Hujer an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen. „Für uns ist der Lockdown ein herber Einbruch“, sagt Geschäftsführer Jürgen Hujer. Einige Kunden würden Reparaturen in Anspruch nehmen. Das seien aber nur ein Paar Tropfen auf einem heißen Stein.

Guten Draht zu Terlunen hat auch Karin Lüdtke. Die 74-Jährige ist bereits seit 1982 auf dem Campingplatz am Parksee Lohne zu Hause. „Ich habe meine Freunde hier, und die Gemeinschaft ist einfach toll“, sagt die Dauercamperin. Ihre heute 52-jährige Tochter Heike sei hier groß geworden wie auch ihre zwei Enkelkinder, die mittlerweile erwachsen sind. „Ich habe hier schöne Jahre verbracht“, sagt Lüdtke – und doch: Wie wohl alle ihrer Nachbarn hofft sie jetzt auf den Frühling und die Lockerung der Kontaktbeschränkungen. „Dann können wir im Restaurant auf dem Campingplatz wieder zusammen einen Wein trinken“, sagt sie.

