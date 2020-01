Das sagen die Leser zur abgesagten Schulparty in Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Mit Verständnis reagieren viele Leser dieser Zeitung in den sozialen Netzwerken auf die Entscheidung des Fördervereins der Grundschule Altwarmbüchen, aus rechtlichen Gründen am vergangenen Freitag die Faschingsparty für die Schüler abzusagen. Mit ebenso viel Unverständnis kommentieren sie aber auch die Anfrage einer Familie an die Landesschulbehörde, die sich um Datenschutz, Haftung und Versicherungsschutz drehte. Damit haben die Eltern eines Kindes, möglicherweise ganz unbeabsichtigt, eine Verkettung ausgelöst, an deren Ende letztlich das Aus für die Schulparty stand.

„Wenn ich irgendwelche Bedenken habe, dann schicke ich mein Kind da nicht hin, fertig. So haben alle drunter leiden müssen, die Kinder waren alle sehr geknickt“, schreibt Sylvia Wiechmann an die HAZ, während Jens Bade meint: „Dann lasse ich mein Kind zu Hause und torpediere nicht das Vergnügen von Dutzenden anderen Kindern. Aber das ist nur meine Meinung.“ Auch Mitzi Dupree bedauert die kurzfristige Absage, die das Planungsteam der Party innerhalb von weniger als 48 Stunden treffen musste: „Sehr, sehr schade für all die anderen Kids.“ Frank Langguth meint: „Aber ihre Kinder mit Handy, GPS ausstatten ... wie haben die Eltern bloß ihre Schulzeit verbracht?“

Agnes Peter : „Die Freude der Kinder war dahin“

Auf die Sicht der Kinder geht Agnes Peter ein: „Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Schulparty war neben der Klassenfahrt immer ein Highlight für die Kinder. Erkläre mal einem Sechsjährigen, was Datenschutz ist und wieso es solche Miesepeter gibt ... nicht einfach. Die Party wurde an dem Tag der Feier abgesagt, und die Kostüme und Freude der Kinder waren dahin. Die Kinder waren sehr enttäuscht und sehr traurig.“ Und Maren Könker merkt an: „Was für ein Blödsinn ... so werden den Kindern viele tolle Erlebnisse und Erinnerungen genommen.“

Andere wie Monika Feldmann-Möst fordern: „Ist doch eigentlich ganz einfach, alle Handys zu Hause lassen, und die Party kann steigen.“ Oder sie verweisen auf unkomplizierte Regelungen in vergangenen Jahren wie Larissa Iulian Gavrila: „Als ich noch in der Grundschule war, bekamen wir immer ein Zettel mit, wo auch draufstand, ob die Eltern es erlauben, dass Fotos gemacht werden dürfen. Wenn ein Elternteil das nicht wollte, wurde das Kind nicht mitfotografiert.“

Christoph Callier : Eltern sollten keine Kinderfotos in soziale Medien stellen

Nachdenkliche Töne schlägt Christoph Callier an: „... leider wird auch zu vieles in soziale Medien reingestellt, da gebe ich jedem Recht. Leider beachten manche Leute auch nicht, dass Kinderfotos grundsätzlich nicht in diese Netzwerke eingestellt werden sollten, zumindest solange das Kind nicht selber äußern kann, ob es dieses will oder nicht.“ Und Bine Bruns schreibt: „Der Datenschutz war im Endeffekt gar nicht das Problem, sondern der fehlende Versicherungsschutz, weil es keine schulische Veranstaltung ist. Und das sind durchaus berechtigte Bedenken, über die sich der Elternverein nun erst mal Gedanken machen muss.“

Heiner Kleiner verweist auf Aussagen des Planungsteams vom Förderverein, die Party in zwei bis drei Wochen steigen lassen zu wollen: „Vielleicht ohne Fotos, aber mit Versicherung! Also Entspannung und Hoffnung.“

Von Antje Bismark