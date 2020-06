Das gute Wetter lockt viele Ausflügler an die Badeseen

Isernhagen

Das sonnige Wetter hat am Pfingstsonntag viele Ausflügler an die Badeseen in Isernhagen gelockt. Die Natur und die frische Luft mit genügend Abstand zu Fremden genießen und die Seele baumeln lassen: Das kam an. Beileibe nicht nur bei Menschen , die in der Nähe von Hufeisen-, Kirchhorster und Altwarmbüchener See wohnen. Auch Besucher aus Uetze, Burgdorf und Hannover-Mitte scheuten den Weg dorthin nicht. Doch wirklich baden gingen längst nicht alle. 16/17 Grad sind eben doch deutlich weniger als in der Badewanne.

Haben den Kirchhorster See für sich entdeckt: Natalie Kropp, Edeltraud Steckhan, Jimmy und Uwe Kropp aus Uetze. Quelle: Sandra Köhler

Frisbee spielen, Klönen und Entspannen: Melanie Kropp, ihr Vater Uwe und deren Freundin Edeltraud Steckhan mit ihrem Hund Jimmy aus Uetze hatten es sich am Kirchhorster See gemütlich gemacht. Was treibt Uetzer nach Kirchhorst? „Wir haben den Tipp bekommen, dass es hier einen schönen See gibt“, sagt Uwe Kropp: „Hier ist es ruhig und friedlich, nicht überlaufen und sauber“, lobte er. „Die Leute hier scheinen sich auch ohne Badeaufsicht gut um den Platz zu kümmern. Eben waren ein paar junge Männer hier, die haben ihre Pizzakartons ganz ordentlich in den Mülleimer gebracht.“

„Und für Familien mit kleinen Kindern ist es hier auch toll, weil da hinten ein Spielplatz ist“, ergänzte seine Tochter. Die war bereits am Sonnabend einmal zu gucken zum Kirchhorster See gefahren. „Uns ist es zu kalt zum Baden, aber gestern waren hier viele junge Leute. Und die hatten im Wasser ihren Spaß.“ Zwei ursprünglich aus der Ukraine stammende Altwarmbüchener waren mit den Rädern nach Kirchhorst gekommen. Einer von ihnen schwimmt dort nahezu täglich. „Früher sind wir dazu an den Altwarmbüchener See gegangen“, sagte sein Bekannter. „Aber dort gibt es mittlerweile so viele Gänse, dass der See längst nicht mehr so sauber ist. Deswegen kommen wir hier her.“

Eva-Maria Franck und ihr Sohn Thaddäus kommen häufiger aus Hannover an den Altwarmbüchener See. Quelle: Sandra Köhler

Die Strände am Altwarmbüchener See seien allerdings gerade für Familien wirklich toll, sagt er. Und tatsächlich: Gerade Familien, auch mit kleinen Kindern, haben es sich nahe des DLRG-Turms auf Decken gemütlich gemacht. Die Gelegenheit, im 17 Grad kühlen Nass zu schwimmen, ließen sich Eva-Maria und Thaddäus Frack aus Hannover-Mitte nicht entgehen. „Wir sind öfter hier und kommen gerne her. Ich schwimme auch viel in den Ricklinger Teichen.“ Am Altwarmbüchener See lobt sie das klare Wasser und die gute Anfahrtsmöglichkeiten. Ihr Rezept für Badespaß ohne Angst wegen Corona? „Abstand halten“, sagte sie lachend und zog zudem – vorbereitet für alle Fälle – einen Mund-Nasen-Schutz aus der Tasche.

Der Hufeisensee im Naherholungsgebiet Wietzepark ist durch Kiesabbau entstanden – und aufgrund seiner Lage sowohl bei Isernhagenern als auch bei Langenhagenern beliebt. Auch die Burgdorferin Christine Streit war am Sonntag dort zu finden. Sie hatte sich nahe der Gastronomie Seehaus mit ihrer Arbeitskollegin Janda Döring verabredet: „Wir wollten uns auch außerhalb der Arbeit einmal treffen.“ „Und ich wohne in Langenhagen, habe aber kein Auto.“

Auf der Wiese nahe der DLRG am Altwarmbüchener See verbringen so manche Ausflügler die Pfingsttage. Quelle: Sandra Köhler

Somit war der Hufeisensee eine gute Wahl. In der Sonne sitzen, eine Kleinigkeit essen, sich unterhalten. „Es ist wirklich schön hier“, sagte Döring, die die Örtlichkeit bereits kannte. „Ein bisschen wie Urlaub, und das kann man momentan ja wirklich gut brauchen.“ Zudem, ergänzte ihre Arbeitskollegin, fühle sie sich draußen an der Luft einfach wohler. „Irgendwo drinnen treffen, da wäre mir nicht richtig wohl dabei.“

Von Sandra Köhler