Isernhagen H.B

Blues- und Rock-Fans können sich auf wahre Highlights freuen. In der Blues Garage in Isernhagen, Industriestraße 3-5, sind am Freitag, 22. November, Rock’n’Roller Dan Baird & Homemade Sin zu Gast. Einen Tag später präsentiert Layla Zoe Blues, Rock und Gospelsongs.

Echten Südstaaten-Rock gibt es am Freitag im Musikclub auf die Ohren: Dan Baird kommt mit seiner Band Homemade Sin. Baird spielt die Gitarre, die einst Steve Marriott von den Small Faces gehört hatte. Die Besucher können sich auf eine „mitreißende Show freuen“, schreiben die Blues-Garage-Macher in einer Mitteilung. Der Vollblutmusiker rockt mit seiner Telecaster-Gitarre so lange, bis alle im Saal mitspringen.

Baird kommt mit Verstärkung

Als Leadsänger der Gruppe Georgia Satellites stürmte er 1986 die Charts mit dem Song „Keep Your Hands To Yourself“. Auch heute noch wird sein Solo-Hit „I Love You Period“ von 1992 regelmäßig bei Rock-Radiosendern gespielt. Für seinen Gig in der Blues Garage hat er namhafte Verstärkung dabei. Neben Mauro Magellan, Ur-Drummer der Georgia Satellites, gehören noch Bassist Sean Savacool und Warner E. Hodges zur Band. Hodges war mit seiner Stammband Jason And The Scorchers maßgeblich an der Entstehung von Cow-Punk und wildem Country-Rock’n’Roll beteiligt.

Alte Satellites-Kracher wie „Railroad Steel“, „Nights Of Mystery“, Solo-Hits wie „Look At What You Started“ und „Younger Face“ oder auch Coverversionen von AC/DC bis Bob Dylan wird es zu hören geben.

Zoe hat Bob Dylan als Vorbild

Layla Zoe macht am Sonnabend, 23. November, auf ihrer „Retrospective Tour“ Halt in Isernhagen. Zu ihren frühen Vorbildern gehören Bob Dylan und Muddy Waters. Die kanadische Bandleaderin ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. 2006 gewann sie den „ Compo 10 International Blues Songwriting“-Wettbewerb in Finnland.

Besondere Anerkennung erhielt sie für ihre Alben „The Lily“ (2013) und „Breaking Free“ (2016), die vom amerikanischen „Down-beat“-Magazin als Top Album des Jahres ausgezeichnet wurden. Unterwegs mit Ruf Records Blues Caravan im Jahr 2017 und ein Jahr später mit Jane Lee Hooker demonstrierte sie bei ihren Auftritten jeweils, dass sie als Bluesrock-Sängerin die Zuhörer bestens mitreißen kann.

Karten für Dan Baird & Homemade Sin kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Für Layla Zoe kostet ein Ticket 20 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 25 Euro. Die Konzerte beginnen jeweils um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Von Mark Bode